С начала действия запрета на въезд на территорию Украины не пропустили 99 граждан Российской Федерации. Об этом в эфире 112 Украина сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«С начала действия запрета на въезд на территорию Украины не пропустили 99 россиян. Подавляющее большинство из них не могло подтвердить цель своей поездки, часть из них не имела соответствующих документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, которые превысили срок пребывания в нашем государстве», – отметило он.

В то же время в ГПСУ сообщили, что в целом в направлении Украины пересекли границу более 780 россиян.

Также в ГПСУ отметили, что только в течение вчерашнего дня российская сторона не пропустила на свою территорию почти 40 украинцев. В целом за последние три дня эта цифра достигает более 110 человек.

Как сообщал ForUm, 30 ноября Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Также ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Донбасса.