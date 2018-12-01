также в разделеОбщество
Друзья: Блогера Барабошко избивают в камере, «выбивая» показания 20
В Винницкой области гражданским запретили носить военную форму 19
У Порошенко сообщили, когда станет известна дата объединительного собора 27
За сутки военные ликвидировали 4 боевиков 13
Укравтодор: Проезд по дорогам государственного значения обеспечен 14
Украинцев предупредили о снегопадах и гололедице 31
МинВОТ: Оккупанты увеличивают количество истребителей в Крыму 36
30 ноября. Картина дня 47
Иностранным журналистам запретили въезд в Крым 56
Блогер обвинил «Страну» в работе на одну из сторон конфликта в «деле Варченко» 528
В областях, где введено военное положение, усилят саннадзор 27
В УПЦ КП: После получения томоса религиозные праздники переносить не будут 23
ФСБ пыталась заслать в Украину шпиона под видом монаха 45
В октябре платежный баланс сведен с профицитом $164 миллиона 16
СБУ: Спецслужбы РФ готовят новые провокации после нападения на украинские корабли 30
Предстоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал обыски СБУ 41
Верховный суд признал незаконным увольнение экс-главы Высшего хозсуда 16
Иностранцам ограничили въезд на оккупированную территорию Донбасса 27

С начала действия запрета на въезд на территорию Украины не пропустили 99 граждан Российской Федерации. Об этом в эфире 112 Украина сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«С начала действия запрета на въезд на территорию Украины не пропустили 99 россиян. Подавляющее большинство из них не могло подтвердить цель своей поездки, часть из них не имела соответствующих документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, которые превысили срок пребывания в нашем государстве», – отметило он.

В то же время в ГПСУ сообщили, что в целом в направлении Украины пересекли границу более 780 россиян.

Также в ГПСУ отметили, что только в течение вчерашнего дня российская сторона не пропустила на свою территорию почти 40 украинцев. В целом за последние три дня эта цифра достигает более 110 человек.

Как сообщал ForUm, 30 ноября Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Также ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Донбасса.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
24
Теги