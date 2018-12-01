На открытых стоянках аэродрома «Бельбек», что находится вблизи оккупированного Севастополя обнаружено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов Су-27 различной модификации, 8 самолетов - МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

По оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической.

«Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, чтобы держать в напряжении весь Европейский континент», – говорится в сообщении.

В МинВОТ подчеркнули, что милитаризация Крымского полуострова приводит к необратимому вреду окружающей среде и убыткам для гражданского населения, проживающего на этой территории.

Аэродром «Бельбек» является аэродромом совместного базирования, на котором с 90-х годов была расположена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также выполнялись гражданские рейсы по перевозке пассажиров. С 2002 года «Аэропорт «Бельбек» получил статус международного.

После аннексии Крыма РФ в 2014 году, аэродром «Бельбек» обслуживал исключительно военно-воздушные силы РФ и гражданские рейсы не осуществлялись. Зато на его базе были расположены два авиационных полка ВВС РФ.

Напомним, в оккупированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи – по трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы «Бал».