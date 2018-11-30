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Платежный баланс в октябре сведен с профицитом на уровне 164 млн долл., сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Платежный баланс за январь-октябрь сведен с дефицитом 254 млн долл. США.

Как следствие, международные резервы на конец октября увеличились до 16,7 млрд долл. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,8 месяцев. 

Дефицит текущего счета платежного баланса в октябре сузился по сравнению с сентябрем до 863 млн долл. США благодаря отсутствию значительных выплат по государственному долгу, хотя при значительном дефиците торговли товарами он превышал прошлогодние показатели.

В целом за 10 месяцев дефицит текущего счета расширился до 4,6 млрд долл. США по сравнению с 1,7 млрд долл. США в соответствующем периоде прошлого года.

Напомним, платежный баланс в сентябре был сведен с дефицитом на уровне 582 млн долл.
ForUm

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