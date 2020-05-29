Платежный баланс Украины за январь-апрель 2020 года сведен с профицитом в размере 577 миллионов долларов против 283 миллионов долларов профицита годом ранее.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные НБУ, профицит текущего счета за этот период составил 1,77 миллиарда долларов против дефицита текущего счета в объеме 242 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.

Напомним, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.



