Профицит внешней торговли услугами Украины за январь-сентябрь 2020 года составил 4,444 млрд долл., что на 5,4% больше профицита за аналогичный период предыдущего года (4,216 млрд долл.).

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики, экспорт услуг из Украины за этот период сократился на 12% - до 8,15 млрд долл., а импорт сократился на 26,5% - до 3,7 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,2 (за январь-сентябрь 2019 года - 1,84), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран мира.



