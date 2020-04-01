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Платежный баланс Украины за январь-февраль 2020 года сведен с профицитом в размере 1,639 млрд долл. против 316 млн долл. дефицита годом ранее, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка.

Профицит текущего счета за это период составил 563 млн долл., а приток по финансовому счету – 1,073 млрд долл.

Платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 млрд долл., что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.


 
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