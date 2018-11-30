Не смотря на противоречивые отношения, Венгрия все-таки решила поддержать Украину в вопросе агрессии России по отношению к украинским морякам в Керченском проливе.



Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Прагу в пятницу, 30 ноября, сообщает УНИАН.

«Позиция Венгрии является четкой, мы является проукраинским правительством, поэтому мы стоим за Украиной», - заверил Орбан.

«В Венгрии существует проукраинское правительство, тогда как в Украине существует антивенгерское правительство. Несмотря на это, мы не изменили нашу позицию, и мы будем на стороне Украины в этом конфликте», - добавил премьер-министр Венгрии.

Как известно, Венгрия отреагировала на введение военного положения в Украине без упоминания о РФ.



