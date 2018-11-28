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Венгрия назвала «плохими» новости о том, что отношения между Россией и Украиной развиваются не в направлении урегулирования и успокоения.

Соответствующее заявление главы МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовано на сайте правительства страны, передает Европейская правда.

«Мы считаем плохими новости о том, что отношения между Россией и Украиной развиваются не в направлении урегулирования и успокоения. Венгрия полностью выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, что всегда было частью внешней политики Венгрии и будет оставаться в будущем», - заявил он.

«Это всегда плохая новость - объявление военного положения в соседней стране и в любой стране, венгерский интерес заключается в том, чтобы страны, расположенные на ее окраинах, были стабильными, сильными», - сказал Сийярто.

Министр призвал активизировать «нормандский» формат переговоров: «Только один сценарий дает шанс выйти из этой серьезной ситуации, а именно восстановление и усиление работы минской четверки».

«Этот механизм является единственным, который дает шанс урегулировать ситуацию между Россией и Украиной на согласованной основе, и Венгрия предоставляет всю возможную поддержку», - сказал он.

«Закарпатье, Венгрия и регион поддерживают все возможности, которые помогут ситуации путем переговоров», - добавил Сийярто.

Издание отмечает, что Будапешт не призывает освободить украинских моряков и не упоминает об агрессивных действиях российской стороны 25 ноября в Азово-Керченской акватории.

Более чем через сутки после начала открытой российской агрессии против Украины в Азово-Керченской акватории официальный Будапешт сделал заявление, в котором, однако, также не было осуждения агрессора.
ForUm

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