Приближенный к Кремлю российской бизнесмен Константин Малофеев купил на торгах санаторий «Ливадия», расположенный рядом с Ливадийским дворцом в аннексированном Россией Крыму, сообщает Радио Свобода.

Малофеев является основателем российского телеканала «Царьград», он находится под международными санкциями.

По данным российских СМИ, Малофеев купил санаторий «Ливадия» за 509 млн рублей. Общая площадь всех зданий составляет почти 30 тыс. квадратных метров с оборудованием и мебелью.

Санаторий расположен на склоне горы Могаби на юге полуострова, он был создан на базе бывшей летней резиденции царской семьи Романовых.

О намерении подконтрольной Кремлю власти Крыма продать санаторий стало известно 13 ноября.

Согласно украинскому законодательству санаторий находится в собственности Верховной Рады Украины и предприятия украинских профсоюзов «Укрпрофздравница».

В начале июля стало известно, что российские власти оккупированного Крыма продали за 1,5 миллиарда рублей (это около 620 млн гривен - ред.) акции санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», которые находились в государственной собственности.

В марте 2014 года в Крыму «национализировали» около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.