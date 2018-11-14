В Крыму выставили на аукцион почти за 400 млн рублей санаторий «Ливадия». Об этом утверждает подконтрольное Кремлю учреждение «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», сообщает Крым.Реалии.

«Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе по продаже движимого и недвижимого имущества санатория «Ливадия» общей начальной (минимальной) стоимостью 396 млн 591 тыс. 473 рубля (с учетом НДС)», – говорится в сообщении.

Прием заявок на аукцион завершится 26 ноября, сам аукцион в электронном виде пройдет 29 ноября в 14:00, сообщает учреждение.

Ранее сообщалось, что российские власти Крыма продали за 1,5 млрд рублей (около 620 млн грн) акции санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», которые находились в государственной собственности.