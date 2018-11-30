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Председатель временной следственной комиссии ВР по убийству Екатерины Гандзюк Борислав Береза ​​заявил об угрозе потери национальной государственности в Херсонской области.

«Мы шокированы. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже. Информация, полученная нашей ТСК, ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит – это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало», - написал он в Facebook.

Береза напомнил, что по свидетельству полномочного представителя президента по АР Крым Бориса Бабина, есть все признаки угрозы потери национальной государственности. «Ад, ад и еще раз ад», - подчеркнул нардеп.

«Нашу ТСК надо было создавать хотя бы ради того, чтоб сегодня заслушать показания свидетелей. Но если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина, как государство, готово потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм», - резюмировал он.

Напомним, в начале ноября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов». Ее возглавил Борислав Береза.

 
ForUm

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