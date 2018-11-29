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Центральная избирательная комиссия приняла решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных громадах десяти областей, где введено военное положение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях в период, на который вводится военное положение, проводятся первые и дополнительные местные выборы, назначенные ЦИК, а также промежуточные и повторные местные выборы, предназначенные соответствующими территориальными избирательными комиссиями.

В связи с этим Комиссия обратила внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов, проводимых в областях, в которых введено военное положение, на неукоснительное соблюдение требований части первой статьи 19 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» о запрете проведения выборов.

При этом определено, что вопрос назначения местных выборов в указанных областях будет решаться субъектами их назначения в порядке, определенном законодательством Украины, после прекращения или отмены военного положения.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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