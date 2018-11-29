По данным дистанционного зондирования проведенного мониторинга района Керченского пролива в период с 25 по 27 ноября 2018 обнаружено чрезвычайно большое скопление кораблей, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«Так, в период с 25 по 27 ноября количество кораблей в Керченском проливе и вблизи него увеличилась более чем 2,5 раза – с 167 до 421», - говорится в сообщении.

Из-за блокирования и преграждения Российской Федерацией прохода Керченским проливом, который в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года используется для международного судоходства, украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя.

«Такие действия России могут свидетельствовать об умышленном нарушении норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года», - подчеркнули в ведомстве.

В частности, РФ нарушает право Украины на свободу судоходства и на мирный проход международным проливом, который обязательно должен быть непрерывным и быстрым. «Блокировка Керченского пролива свидетельствует о фактической остановке мирного прохода, что запрещено в международном морском праве», - отмечается в сообщении.

Также Российская Федерация аналогичным образом нарушает право на свободу судоходства и на мирный проход судов третьих государств, которые находятся на входе или выходе из Азовского моря. Упомянутые Конвенция и Договор предоставляют такие же права торговым судам третьих государств, которыми пользуется Украина и Россия.

Напомним, пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каких-либо ограничений на проход судов в Керченском проливе не вводилось.