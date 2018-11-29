Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты расторгли договор аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16 с частным предприятием «Маркон», сообщает пресс-служба Киевсовета.

Основанием расторжения договора аренды является то, что арендатор грубо нарушает нормы срока работ. В частности ООО «Маркон» должны было завершить строительство объекта в течение трех лет после оформления договора аренды земли, который был заключен еще в 2006 году. Кроме того, застройщик не доплатил городу 974,6 тыс. грн. Также фирма нарушила требования регулирования застройки исторической части города. Ведь в самом сердце столицы на Андреевском спуске, 14-16 застройщик планировал строительство девятиэтажного отеля высотой около 30 метров. Несмотря на то, что максимально допустимая высотность сооружений на этом участке - 12 метров.

«Застройщик не слышал ни общественность, ни власти города о том, как должна выглядеть застройка в историческом центре столицы. Мы неоднократно встречались с активистами, представителем «Маркона», профильными службами КГГА. Две недели назад на такой встрече я обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью. Я отметил застройщику: без выводов специалистов, что проект соответствует всем необходимым нормам и эстетическому виду старинного Подола, без компромисса с общественностью - строительства там не будет», - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр отметил, что вместо того, чтобы подготовить для Градостроительного совета все документы, которые бы подтверждали законность строительства, привести проект в соответствие с требованиями регулирования застройки в исторической части города, представить макет здания, застройщик продолжил работы на объекте.

«Еще летом Киевсовет принял решение, согласно которому застройщик должен в течение месяца ограничить высотные параметры отеля. Но этого сделано не было. Частная фирма «Маркон» проигнорировала решение Киевсовета, игнорирует требования общественности и наше культурное достояние. Поэтому мы расторгли договор аренды. Поэтому, после информирования застройщика о нашем решении, он должен в течение 30 дней освободить земельный участок и привести его в состояние, пригодное для дальнейшего использования», - подчеркнул председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Александр Мищенко.

Решение о расторжении договора аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16 с частным предприятием «Маркон» поддержали 99 депутатов Киевсовета.

Напомним, строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске рядом со скандальным Театром на Подоле и прямо напротив музея Булгакова начали осенью 2016 года.

Застройщиком является известная компания «KADORR Group» одесского миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью.