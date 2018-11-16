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Мэр Киева Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске до полного согласования изменений проекта с Градостроительным советом и общественностью. Об этом Кличко заявил во время встречи с общественностью, профильными службами КГГА и представителем застройщика, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Андреевской спуск – это визитная карточка города. Если застройщик хочет там строить, он должен понимать, что не удастся построить все, что ему заблагорассудится, - отметил Кличко. – Поэтому я требую остановить строительство. Без выводов специалистов, что этот проект соответствует всем необходимым нормам и эстетике старинного Подола, без компромисса с общественностью – строительства там не будет», - заявил мэр столицы.

Он также обратился к представителю застройщика сделать макет здания по скорректированному проекту и подготовить к Градостроительному совету все документы, которые бы подтверждали законность строительства. Если этого не будет сделано, то на сессию Киевсовета будет вынесен вопрос о расторжении договора аренды земельного участка.

«В прошлые годы прошлая власть предоставила большое количество разрешений на строительство в центре города. И некоторые застройщики, пользуясь этим, сводят «монстров», которые порочат облик нашего города, - отметил Кличко. – Поэтому этот проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На него мы пригласим специалистов, представителей общественности, все будет проходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания», - подчеркнул Кличко.

Напомним, строительство многоэтажного отеля на Андреевском спуске рядом со скандальным Театром на Подоле и прямо напротив музея Булгакова начали осенью 2016 года.

Застройщиком является известная компания «KADORR Group» одесского миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана.
ForUm

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