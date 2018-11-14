также в разделеМир
Норвегия вслед за Финляндией обвинила РФ в блокировании GPS на учениях НАТО 8
Мелания Трамп впервые в истории попросила уволить члена Совета нацбезопасности 11
Меркель поддержала идею создания европейской армии 19
Британия и ЕС согласовали текст соглашения по Brexit 14
Парижское метро остановилось из-за мужчины с козлом 37
ООН рекомендует Таджикистану отменить тесты на девственность 53
Выброс CO2 во всем мире достиг рекордного уровня 16
Премьер Чехии опроверг насильственный вывоз сына в Крым 34
В результате ракетного обстрела Израиля из сектора Газа пострадали 53 человека 22
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 44 человек 42
Сын премьера Чехии заявил, что отец вывез его в Крым из-за коррупционного скандала 30
Стало известно, кто сообщил Австрии о шпионе РФ 100
В Перми установили чучело Путина с подписью «военный преступник» 85
Финляндия заподозрила РФ во вмешательстве в работу GPS на учениях НАТО 17
В Польше заявили, что не пустили в страну неофашистов и «бандеровцев» 141
В Австрии нашли нового российского шпиона 48
Volkswagen выпустит самые доступные электромобили 120
Румынский министр по ЕС подал в отставку без объяснения причин 42

Вашингтон не исчерпал способы давления для остановки строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом во вторник, 13 ноября, в Брюсселе заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд, пишет DW.

«Мы еще не применили все инструменты, которые могли бы всерьез подорвать или остановить данный проект», - отметил он. Сондленд выразил надежду, что «оппозиция проекту окажет соответствующее воздействие». Но если это не удастся, то у Дональда Трампа еще «много-много других инструментов», добавил он, отказавшись конкретизировать, о чем идет речь.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей речи перед Европарламентом выступила в защиту проекта «Северный поток-2». Она подчеркнула, что газ из России нужен как переходное сырье в борьбе с изменением климата – «особенно в такой стране, как Германия, которая не собирается использовать атомную энергию». Меркель одновременно подчеркнула, что она прилагает усилия, чтобы Украина не перестала быть страной транзита газа.

Представители администрации США неоднократно выступали против «Северного потока-2», по которому газ должен напрямую поставляться из России в Германию наряду с уже существующим газопроводом «Северный поток». Ожидается, что новый трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги