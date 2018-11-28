Счетная палата не имеет полномочий для проведения аудита эффективности в «Нафтогазе». Финансово-хозяйственную деятельность НАК постоянно контролируют Государственная аудиторская служба и Государственная фискальная служба Украины, заявили в компании.

В частности, на сегодня проводится плановая проверка Госаудита за период с 1 апреля 2017 по 30 сентября 2018 года. Также продолжаются две проверки Государственной фискальной службы - плановая (с 1 января 2015 по 30 июня 2018) и внеплановая (по март 2018).

«В свою очередь, Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения на объектах «Нафтогаза» аудита эффективности состояния планирования и своевременности поступления дивидендов в государственный бюджет. Требование о проведении такого аудита поступило от Счетной палаты в компанию в начале октября», - отмечается в сообщении.

По Закону Украины «О Счетной палате», «Нафтогаз» не относится к перечню объектов, к которым Счетная палата может назначить аудит эффективности. «Нафтогаз» не является центральным органом исполнительной власти, реализующим налоговую и таможенную политику, а также не несет ответственности за взимание поступлений в государственный бюджет. Зато группа «Нафтогаз» является крупнейшим налогоплательщиком и сборов в госбюджет Украины.

Ст.10 Закона устанавливает особенности осуществления аудита эффективности и перечень объектов, к которым такой аудит может быть применен. В частности статья прямо указывает, что «Фонд государственного имущества Украины, другие государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица предоставляют Счетной палате по ее запросам необходимую информацию по объектам государственной собственности, находящихся в их управлении».

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона Счетная палата осуществляет аудит эффективности и финансовый аудит законности и полноты начисления налогов и сборов по деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную налоговую и таможенную политику, других органов, контролирующих поступления в государственный бюджет.

«Учитывая ст.19 Конституции Украины, согласно которой «никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством», а также то, что органы государственной власти обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, «Нафтогаз» считает требование Счетной палаты о проведении аудита не соответствующим законодательству», - резюмировали в НАК.

Напомним, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не допустила Счетную палату к проведению проверки материалов компании.