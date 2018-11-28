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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не допустила Счетную палату к проведению проверки материалов компании.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщают Українські Новини.

«Счетной палатой был начал аудит компании «Нафтогаз», где палата не была допущена к проверке, статья 8 закона о Счетной палате говорит, что все члены палаты должны иметь доступ ко всем базам, созданным из государственного бюджета», - отметил он.

Также Пацкан добавил, что контрольная группа палаты без проблем отработала с секретариатом Кабмина и Министерством экономики, где не было никаких препятствий, и что проблемы возникли только с компанией «Нафтогаз».

«Я лично разговаривал с Коболевым, нас заверили, что юристы отработают процедуру как это должно быть. После того, как наши юристы отработали, нам было отказано в проведении проверки. Мы соответственно отреагировали, составили акт на начальника юридического департамента. На сегодня у нас происходит завершение контрольного мероприятия», - подчеркнул он.

Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что он уже подписал письмо палаты и если потребуется отдельное распоряжение правительства для раскрытия информации компании, то это будет сделано.
ForUm

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