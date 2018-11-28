Ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Регулятор отмечает, что для обеспечения стабильности на валютном рынке Национальный банк продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов - объем международных резервов на сегодня достигает 17,8 млрд долл. США.

«Подчеркиваем, что Национальный банк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривни определяет рынок. Фундаментальных рыночных причин для значительных курсовых колебаний нет. Текущие колебания вызваны преимущественно ситуативными и психологическими факторами. В частности, ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора», – говорится в сообщении.

В НБУ ожидают, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами.

Напомним, 27 ноября стоимость доллара в киевских обменных пунктах выросла до 28,95 гривни, евро – до 33 гривен.