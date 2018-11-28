Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что с действующим украинским руководством нет смысла договариваться, прозвучало потому, что за последние два года договоренности, достигнутые между президентом Украины и премьером Венгрии, не всегда выполняются.

Об этом в интервью Европейской правде заявил заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр.

15 ноября Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными.

«Это заявление, о котором вы упомянули, прозвучало, потому что мы за последние два года получили такой опыт: договоренности, достигнутые между президентом Украины и премьер-министром Венгрии, не всегда выполняются. То, о чем договорились лидеры двух государств, на практике не всегда уважают. И именно поэтому в Венгрии есть именно такое ощущение, о котором сказал Виктор Орбан», - отметил Мадяр.

По его словам, еще до того, как был принят украинский закон об образовании, стороны проводили консультации о том, как вывести из-под ограничений этого закона венгерское меньшинство, а также другие меньшинства, которые говорят на языках государств-членов НАТО.

«Тогда мы получили заверения от Украины на высшем уровне, что гарантированные законом права нашего меньшинства не будут сужены. А потом произошло совершенно противоположное. Это стало точкой, с тех пор в наших политических отношениях воцарилось недоверие. Которое, правда, не мешает нам тесно и плодотворно работать «на земле», в практических вопросах (не касающиеся взаимодействия политиков, - ЕП)», - добавил Мадяр.

Он подчеркнул, что «есть рекомендации Венецианской комиссии, и сейчас они должны быть внедрены в украинское законодательство».