Пограничники отдела «Красноильск» Черновицкого отряда во время мониторинга территории обнаружили движение лица в сторону государственной границы. При попытке задержать неизвестного правоохранители осуществили три предупредительных выстрела вверх, сообщает Госпогранслужба.

Однако правонарушителю удалось убежать. В ходе дальнейших следственных действий военнослужащие нашли 8 брошенных пакетов с сигаретами.

Обнаруженные табачные изделия, а это около 7,8 тысячи пачек сигарет, доставлены в пограничное отделение. Планируется их передача представителям фискальной службы.

Напомним, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела «Деловое», военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме и позже умер в больнице.