ФСБ России обыскала захваченные украинские судна, сообщается на сайте ведомства.

Так, по данным ФСБ, был найден приказ о скрытном переходе кораблей ВМС Украины из Одессы в Бердянск через Керченский пролив.

«В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» обнаружен документ: «Контрольный лист готовности катера «Никополь» к выходу в море с 9.00 23.11.2018 по 18.00 25.11.2018 года», в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», - заявили в РФ.

Кроме того, на том же катере найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения, утверждают в ФСБ.

Согласно предоставленной ФСБ копии контрольного листа о готовности украинского корабля «Никополь» по передислокации из Одессы в Бердянск, капитану 2-го ранга Гриценко была поставлена задача сформировать катерную группу в составе кораблей «Бердянск» и «Никополь», подготовить ее для перехода через Керченский пролив.

«Переход осуществлять скрытно, вне границ береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота РФ и береговой охраны ФСБ РФ», - отмечается в копии документа.

При этом, проход через Керченский пролив предписано осуществить с помощью буксира «Яны Капу». Командиру корабля «Никополь» была поставлена задача 23 ноября в 9:00 выйти из Одессы, совершить переход до Керченского пролива, там соединиться с буксиром «Яны Капу» и пройти пролив.

«Во время выхода в море, строго придерживаться мер безопасности при использовании вооружения и военной техники, навигационной безопасности судоходства. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе к Керченскому проливу и его проходе», - говорится в документе, копию которого предоставил ЦОС ФСБ.

Кроме того, российские пограничники обнаружили на задержанных украинских кораблях 30-миллиметровые пушки, гранатометы, несколько пулеметов, а также другое оружие.