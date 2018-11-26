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В Запорожье полицейские задержали гражданина, который устроил стрельбу в городе и ранил мужчину, сообщает пресс-служба облглавка.  

25 ноября в 18:57 в Днепровский отдел полиции поступило сообщение от граждан о том, что по ул. Метрополитеновская слышна стрельба.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный мужчина после совершения стрельбы в сторону другого гражданина скрылся на автомобиле «Опель Виваро». В городе немедленно была введена операция «Сирена». На розыск и задержание злоумышленника были ориентированы все патрули запорожской милиции. Совместными усилиями полицейские установили и остановили указанный автомобиль по ул. Победы.

В машине находился злоумышленник, гражданин Грузии 1964 года. Также в салоне транспортного средства обнаружен охотничий карабин с патронами.

Установлено, что злоумышленник во время конфликта с гражданином 1981 года, на почве неприязненных отношений и возвращения долга, совершил в сторону последнего несколько выстрелов из охотничьего карабина, причинив ему огнестрельное ранение в области правого плеча. Также был поврежден автомобиль пострадавшего «Фольксваген Туарег».

Пострадавший госпитализирован в больницу. Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам п.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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