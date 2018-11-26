К четырем столицам поезда №31/32 может присоединиться и пятая – Таллинн. После успешного запуска поезда Киев - Минск - Вильнюс - Рига АО «Эстонская железная дорога» проявило заинтересованность в продолжении маршрута в свою столицу, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Переговоры с АО «Эстонская железная дорога» по этому вопросу запланированы на декабрь 2018 года. Проводятся предварительные консультации со всеми сторонами-участницами маршрута.

«За 8 рейсов в этом поезде перевезено 2,1 тыс. пассажиров в обоих направлениях, в том числе 1 тыс. пассажиров от/до Литвы и 0,95 тыс. пассажиров от/до Латвии. Пока он курсирует с рентабельностью около нуля, однако, учитывая «низкий сезон» и только начало его курсирования, можно считать запуск этого маршрута удачным», - заявили в компании.

Напомним, с 28 сентября 2018 по инициативе Укрзализныци по согласованию с железнодорожными администрациями Украины, Беларуси, Литвы и Латвии внедрено курсирование поезда №31/32 Киев - Минск - Вильнюс – Рига.