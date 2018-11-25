ФРГ в ходе непостоянного членства в Совете Безопасности ООН в 2019-2020 годах намерена поставить вопрос размещения миротворцев на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью немецким СМИ, передает Укринформ.

«Мы хотим использовать наше время в Совете Безопасности ООН также для того, чтобы говорить о миротворческой операции ООН на востоке Украины», - сказал Маас.

Он признал, что у Киева и Москвы «совершенно разные идеи» относительно формата миссии и прогресса достичь «очень трудно», и Минские соглашения по-прежнему в значительной мере не выполнены. Однако министр отметил необходимость приложить все усилия, чтобы «придать новый импульс мирному процессу».

По его словам, в первую очередь необходимо стабилизировать ситуацию на востоке Украины и обеспечить прекращение огня. А говорить о смягчении санкций ЕС в отношении РФ можно будет только в случае успеха в реализации Минских договоренностей.

Глава немецкого МИД также коснулся темы строительства газопровода Nord Stream 2, назвав проект «экономическим». Вместе с тем он отметил необходимость следить за недопущением ограничения в будущем транзита газа через Украину.

Маас также заявил, что диалог с Россией нужен для урегулирования международных конфликтов, однако Запад, в том числе Берлин, должны четко сформулировать свои ожидания, и это касается не только роли России в Украину, но и войны в Сирии.

Как сообщалось ранее, миротворческая миссия ООН сможет провести процесс реинтеграции Донбасса за 2-3 года.