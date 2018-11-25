В Закарпатской области легковой автомобиль на большой скорости въехал в бетонную опору моста. Один человек погиб, трое пострадали, пишет Голос.

ДТП произошло около 23:00 24 ноября в поселке Вышково Хустского района. Как выяснилось, водитель автомобиля марки "Pеugeоt" иностранной регистрации, 18-летний житель села Грушево Тячевского района, не справился с управлением, и легковушка столкнулась с бетонной опорой перед мостом. Автомобиль двигался с высокой скоростью, а водительского удостоверения водитель правоохранителям предъявить не смог.

В результате аварии от полученных травм водитель скончался в реанимации. В салоне автомобиля также находились трое пассажиров в возрасте 17-18 лет. Они отделались незначительными телесными повреждениями.

"Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", – отметили в полиции.

Как сообщалось ранее, 18 ноября на автодороге между селами Бродецкое и Жежелев Козятинского района Винницкой области в результате дорожной аварии погибли водитель автомобиля ВАЗ 2107 и двое его пассажиров.