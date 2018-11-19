Вчера, 18 ноября, на автодороге между селами Бродецкое и Жежелев Козятинского района Винницкой области в результате дорожной аварии погибли водитель автомобиля ВАЗ 2107 и двое его пассажиров, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Авария произошла около 14:20 на автодороге Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский.
56-летний водитель автомобиля ВАЗ 210» не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником опоры железнодорожного моста.
В результате аварии от полученных травм погибли супруги - водитель автомобиля и его 55-летняя жена, а также их односельчанка, 56-летняя жительница с. Бродецкое.
Еще одна пассажира автомобиля, 35-летняя дочь водителя, госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции провела первоочередные следственные действия. Сотрудникам ГУ ГосЧС пришлось извелкать тела погибших из деформированного кузова автомобиля.
Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования. Следствием начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).
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