также в разделеСпорт
Украинские боксерши завоевали две медали на чемпионате мира 15
Моуриньо намерен уже в январе подписать Лоренцо Пеллегрини 15
Украинка вышла в финал чемпионата мира по боксу 34
Усик занял 4 место в рейтинге лучших боксеров мира 87
Украина разгромно проиграла Словакии в групповом турнире Лиги Наций 129
Кличко поздравил Усика с победой 41
Сборная журналистов обыграла железнодорожников с минимальным счетом 25
В «Ливерпуле» прокомментировали возможную продажу клуба 42
Свитолина стала заслуженным мастером спорта Украины 48
Впервые в истории УПЛ футбольный матч будет судить женская команда арбитров 40
Харьков может принять мачт за Суперкубок УЕФА в 2021 году 26
Свитолина стала четвертой ракеткой мира 61
После поражения боксер напал на своего тренера 135
Бокс: Деревянченко проиграл Джейкобсу бой за титул чемпиона мира 72
Украинцы завершают Игры непокоренных с 20 медалями 40
Украина поднялась в рейтинге ФИФА 54
Украина завоевала еще одну медаль на Играх Непокоренных 44
Украинцы завоевали еще четыре медали на «Играх непокоренных» 38

В ночь на 25 ноября в Монте-Карло россиянин Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона единогласным решением судей, передает 112 Украина.

Россиянин нанес первое поражение в карьере Уилсона и теперь намерен справиться с еще одним непобежденным боксером.

«Я бы поставил себе четверочку, неплохо поработал с таким соперником. Думаю, сейчас много боксеров в нашем весе хотят сразиться с Усиком. Он сильнейший, я это признаю. Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой», – сказал Лебедев.

По информации менеджера Лебедева Вадима Корнилова поединок Лебедев - Усик должен состояться до начала весны.

«Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года», - сказал Корнилов.

Как сообщалось ранее, абсолютный чемпион мира Александр Усик занял четвертое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги