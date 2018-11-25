В ночь на 25 ноября в Монте-Карло россиянин Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона единогласным решением судей, передает 112 Украина.

Россиянин нанес первое поражение в карьере Уилсона и теперь намерен справиться с еще одним непобежденным боксером.

«Я бы поставил себе четверочку, неплохо поработал с таким соперником. Думаю, сейчас много боксеров в нашем весе хотят сразиться с Усиком. Он сильнейший, я это признаю. Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой», – сказал Лебедев.

По информации менеджера Лебедева Вадима Корнилова поединок Лебедев - Усик должен состояться до начала весны.

«Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года», - сказал Корнилов.

Как сообщалось ранее, абсолютный чемпион мира Александр Усик занял четвертое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.