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Абсолютной чемпион мира в крузервейте Александр Усик занял четвертое место рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

После того, как украинец нокаутировал Беллью, он обогнал казахского боксера Геннадия Головкина, который выступает в среднем весе, сообщает isport.ua.

На первой строчке рейтинга по прежнему находится украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко.

1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Александр Усик
5. Геннадий Головкин
6. Наойя Инуэ
7. Майки Гарсия
8. Срисакет Сор Рунгвисаи
9. Эррол Спенс
10. Донни Ньетес

Напомним, Усик вошел в рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии World Boxing News.
ForUm

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