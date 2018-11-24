Украинцы помнят свою историю и сегодня борются свое будущее. Об этом в день памяти жертв голодоморов в Украине заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе столичного мэра.

«Все поколения украинцев должны помнить о страшной трагедии Голодомора. Миллионы наших соотечественников были убиты. Да, именно убиты советской властью. Людей сознательно уничтожали, пытаясь искоренить национальную самоидентификацию, - отметил Кличко. - Мы должны сделать все, чтобы каждая страница этой ужасной истории была известна всему миру. Мы должны делать все для признания геноцида украинского народа», - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что впервые узнал о Голодоморе в детстве от своей бабушки Евдокии Филипповны, которая единственная выжила из 8 детей в своей семье. Она рассказывала страшные подробности, как люди вымирали целыми деревнями.

«Когда бабушка мне рассказывала о том голод, я думал, что это страшные сказки. А это была даже не вся ужасная правда», - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что сегодня снова украинцев пытаются сломать и подчинить. И через российскую агрессию на Востоке государства продолжают гибнуть люди. «Но Украина выстоит, достойно пройдет через испытания, защитит свою государственность и независимость. Мы помним свою историю и сегодня боремся за свое будущее. Украинский народ сильный и обязательно победит!», - отметил Виталий Кличко.

Ежегодно в последнюю субботу ноября Украина вспоминает жертв голодоморов, которые произошли при советской власти в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. По официальным данным, от голода тогда погибли 10 млн 63 тыс украинцев.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.