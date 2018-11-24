Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

К Памятного знака жертвам Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине на Михайловской площади в Киеве Петр и Марина Порошенко положили колосковую композиции и почтили память жертв Голодомора.

У подножия памятного знака также установлено зажженные лампадки.

Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака «Свеча памяти» Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине».

В 16 часов пройдет общенациональная акция «Зажги свечу».

Как сообщалось ранее, 24 ноября возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора.