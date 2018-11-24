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Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Латвийской Республики Вейонис, который находится с официальным визитом в Украину.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент Украины встретил президента Латвии на крыльце Мариинского дворца. Перед входом в здание дворца установлены государственные флаги Украины и Латвийской Республики. Военный оркестр исполнил Государственные Гимны Латвийской Республики и Украины.

Главы государств обошли строй воинов Почетного караула.

Президенты представили членов официальных делегаций Украины и Латвийской Республики.

В завершение официальной церемонии встречи воины Почетного караула прошли торжественным маршем перед Президентом Украины и Президентом Латвийской Республики.

Президент Украины и Президент Латвийской Республики проведут встречу в формате «с глазу на глаз». По завершении состоятся украинский-латвийские переговоры под председательством двух президентов.

По итогам переговоров состоится встреча Президента Украины и Президента Латвийской Республики с представителями средств массовой информации.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.
ForUm

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