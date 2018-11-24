Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Латвийской Республики Вейонис, который находится с официальным визитом в Украину.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.
Президент Украины встретил президента Латвии на крыльце Мариинского дворца. Перед входом в здание дворца установлены государственные флаги Украины и Латвийской Республики. Военный оркестр исполнил Государственные Гимны Латвийской Республики и Украины.
Главы государств обошли строй воинов Почетного караула.
Президенты представили членов официальных делегаций Украины и Латвийской Республики.
В завершение официальной церемонии встречи воины Почетного караула прошли торжественным маршем перед Президентом Украины и Президентом Латвийской Республики.
Президент Украины и Президент Латвийской Республики проведут встречу в формате «с глазу на глаз». По завершении состоятся украинский-латвийские переговоры под председательством двух президентов.
По итогам переговоров состоится встреча Президента Украины и Президента Латвийской Республики с представителями средств массовой информации.
Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.
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