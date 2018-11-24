В детском саду Киева ребенок повредил ногу, но воспитательница умолчала ситуацию.

Об этом сообщает пользователь сети и мама ребенка Кристина Бондаренко на своей странице в Facebook, передает Апостроф.

По ее словам, утром ее дочь не смогла встать с кровати, а днем опухла нога. Ребенку вызвали «скорую», в больнице врачи выписали обезболивающее. Бондаренко отметила, что девочка молчала и не говорила, что произошло. Но к вечеру она призналась о ситуации в детском саду.

«Сегодня под вечер все стало ясно. Садик. Этот долбаный садик. Она боялась рассказать, как в группе ее пристыдили, не ходит на хореографию и заставили сесть на шпагат. «А давайте с нее посмеемся, что она не танцует», - вспоминает их слова. Рядом не было ни одного взрослого. НИ ОДНОГО. А, когда наконец воспитательница появилась, то сказала не рассказывать маме о том, что произошло и НЕ повела к медсестре. Квитка терпела, молчала и боялась прославиться ябидою. Два дня! Она боялась, а теперь плачет, потому что воспитательница за это поругает», - написала мама ребенка в сети.

Также Бондаренко заявила, что ее дочь ходит в сад №30 на Оболони - Героев Сталинграда, 4б. Также она написала, что в детском учереждении это не первый скандал.

«Он прославился тем, что 10 лет назад почти даром отдал частной фирме в аренду несколько помещений. Что интересно: тогда директор сада позволил своей маме - владелице частной фирмы «Мамина школа» их получить. И фирма обжилась и превратила государственный садик на платный. Все эти годы де-юре от уплаты денег можно было отказаться, но де-факто это было невозможно. Детей начинали дискриминировать. Не кормить, не ухаживать, выводить в коридор, когда у остальных были обучения. Все это время малых запугивали, чтобы ничего не говорили родителям. Потому что от частной фирмы воспитатели получали доплату, которую боялись потерять. Поэтому любые жалобы родителей автоматически отображались на настроениях воспитателей», - написала Кристина Бондаренко.

По ее словам, сейчас родители созвали комиссию с оболонского отдела образования, но есть риск, что «Мамина школа» избежит ответственности.

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