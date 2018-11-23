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Президент России Владимир Путин, который 23 ноября находится в аннексированном Крыму, назвал «очень красивым» попавший под американские санкции отель Mriya Resort & SPA, в котором в пятницу проходит заседания президиума Госсовета России.

Как сообщают российские СМИ, Путин перед началом заседания осмотрел отель, который в настоящее время принадлежит российскому «Сбербанку».

«Это хороший объект, очень красивый. Я поздравляю «Сбербанк». Хорошая работа», – цитирует Путина ТАСС.

Он надеется, что в ближайшем будущем на территории оборудуют виноградник.

Отель «Mriya Resort & SPA», расположенный на Южном берегу Крыма, вошел в санкционный список США из-за связи с российским «Сбербанком», включенным в список секторальных санкций 12 сентября 2014 года.

Путин 23 ноября прибыл в аннексированный Крым для участия в заседании президиума Госсовета России, после чего он намерен провести ряд рабочих встреч.

В последний раз о приезде Путина в аннексированный Крым сообщалось 4 августа. 
ForUm

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