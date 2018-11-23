Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться почти от всех изменений в регламент по требованию РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Кроме одного пункта - в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека», – отметил он.

По словам Арьева, выборы генсека состоятся следующем году, поэтому, очевидно, есть попытка со стороны заинтересованных лиц в Совете Европы, и не только там, убедить россиян приехать в январе в Страсбург. «И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считает этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты для представления делегаций в ПАСЕ на 2019 года, я бы не исключал эту возможность. Иначе, какая логика тянуть эти изменения вообще, если не пригласить россиян голосовать на выборах генсека Совета Европы», – подчеркнул он.

Арьев также сообщил, что добавить свою делегацию, как и другие страны, россияне могут только раз в год - в начале года. «И все, другого варианта нет, если в стране нет выборов - это единственное исключение. Выборов в РФ нет», – подытожил он.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе.