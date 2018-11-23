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В Днепропетровской области полиция задержала водителя, который на обочине сбил беременную женщину с ребенком, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября в 9:13 на ул. Александрийской горда Пятихатки.

В результате наезда 31-летняя женщина, которая находится на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы. Он также доставлен в медицинское учреждение.

Сразу после совершения преступления полицейские провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения и задержали 50-летнего руководителя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

 
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