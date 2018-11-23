также в разделеМир
Скотленд-Ярд опубликовал видео с «Петровым» и «Бошировым» в Солсбери 23
В Албании митингующие штурмовали парламент, есть пострадавшие 17
Трамп разрешил стрелять в караван мигрантов 28
Концентрация углекислого газа в атмосфере обновила рекорд 25
Госдума РФ намерена оправдать ввод войск СССР в Афганистан 59
Все больше россиян считают Путина ответственным за проблемы РФ 32
МИД РФ обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола 24
В Турции 74 человека получили пожизненное за попытку военного переворота 29
ЕС требует объяснений от Венгрии из-за политубежища экс-премьеру Македонии 26
Избран новый глава Интерпола 111
Жертвами теракта в Кабуле стали более 50 человек 45
Кремль обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола 108
Песков: В России де-юре нет частных военных компаний 35
Литва вслед за Украиной пригрозила покинуть Интерпол 34
Российские наемники пожаловались в международный суд на свое начальство 64
РФ достроила морскую часть «Турецкого потока» 34
Шторм затопил большинство популярных курортов Испании 37
Министры ЕС поддержали проект соглашения о Brexit 31

На переполненном рынке на северо-западе Пакистана произошел взрыв, вследствие чего погибли по меньшей мере двадцать пять человек, ранены еще 20.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника местной власти.

«Террорист-смертник взорвал бомбу на многолюдном фестивале и рынка на северо-западе Пакистана в пятницу, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек и ранено 20», - говорится в сообщении.

Среди погибших было трое членов меньшинства сикхов и двое представителей службы безопасности, сообща Укринформ.

Отмечается, что смертник въехал в толпу на мотоцикле, после чего взорвался.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент в северо-западном районе Оракзай.

Как отмечает агентство, взрыв произошел примерно в то самое время, когда трое террористов-смертников атаковали китайское консульство в южном портовом городе Карачи. Эти взрывы не связаны между собой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги