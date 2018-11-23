На переполненном рынке на северо-западе Пакистана произошел взрыв, вследствие чего погибли по меньшей мере двадцать пять человек, ранены еще 20.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника местной власти.

«Террорист-смертник взорвал бомбу на многолюдном фестивале и рынка на северо-западе Пакистана в пятницу, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек и ранено 20», - говорится в сообщении.

Среди погибших было трое членов меньшинства сикхов и двое представителей службы безопасности, сообща Укринформ.

Отмечается, что смертник въехал в толпу на мотоцикле, после чего взорвался.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент в северо-западном районе Оракзай.

Как отмечает агентство, взрыв произошел примерно в то самое время, когда трое террористов-смертников атаковали китайское консульство в южном портовом городе Карачи. Эти взрывы не связаны между собой.