Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили во взяточничестве двух должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что начальник одного из отделов областной налоговой инспекции и его заместитель требовали три тысячи долларов США от местного адвоката.

В такую ​​сумму фискалы оценили свое содействие за непривлечение его подзащитного к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

Правоохранители задержали вымогателей согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из районных центров области во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с прокуратурой Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Украины Нацполиции.