также в разделеОбщество
22 ноября. Картина дня 15
Антициклон принесет Украине морозы 23
Пойманный на шпионаже глава района Харькова передал России гостайну 42
Скандал с танцором продолжается: Журналисты позвонили не тому Полунину 20
На Закарпатье задержали главу сельсовета, подозреваемого в причастности к гибели пограничника 75
Крушение Су-27: Комиссия не исключает ошибку пилота 27
В Запорожье село на мель крупное судно 34
Полторак: Угроза полномасштабной агрессии РФ остается 37
Во Львове на Лычаковском кладбище задержали польских провокаторов 67
САП завела дело по факту декларирования Сытником недостоверной информации 20
ГБР обещает первые дела уже 27 ноября 38
Адвокаты заявили, что у Штепы инсульт 43
На Закарпатье появились очередные провокационные билборды 44
Таиланд ввел безвиз для украинцев 23
Сегодня впервые после «выборов» в ОРДЛО собирается ТГК 72
Рада приняла закон об уголовных проступках 85
В МВД рассказали, почему ромам трудно получить документы 28
Герасимов назвал законопроект о клевете личной позицией нардепов 68

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске инициировала разведение военной техники в Станице Луганской 26 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Закончилось заседание ТКГ и рабочих групп в Минске. Как информирует новый представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, заседание всех групп украинские переговорщики начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных РФ и непризнанных миром. Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений», – отметила она.

Также Геращенко сообщила, что украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых «выборов», непризнании их международным сообществом, несоответстви их букве и духу Минских соглашений, ничтожности их результата. «Поддержка РФ этих псевдовыбороа отбрасывает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их», – подчеркнула она.

По словам Геращенко, Украина также предложила переформатировать политическую группу и начать это с самороспуска всех так называемых институтов и «учреждений республик» в ОРДЛО.

«Украина также инициировала разведение военной техники в Станице Луганской 26 ноября, в случае выполнения условий безопасности и соблюдения режима тишины», – подчеркнула она.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в ТКГ в Минске.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги