Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске инициировала разведение военной техники в Станице Луганской 26 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Закончилось заседание ТКГ и рабочих групп в Минске. Как информирует новый представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, заседание всех групп украинские переговорщики начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных РФ и непризнанных миром. Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений», – отметила она.

Также Геращенко сообщила, что украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых «выборов», непризнании их международным сообществом, несоответстви их букве и духу Минских соглашений, ничтожности их результата. «Поддержка РФ этих псевдовыбороа отбрасывает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их», – подчеркнула она.

По словам Геращенко, Украина также предложила переформатировать политическую группу и начать это с самороспуска всех так называемых институтов и «учреждений республик» в ОРДЛО.

«Украина также инициировала разведение военной техники в Станице Луганской 26 ноября, в случае выполнения условий безопасности и соблюдения режима тишины», – подчеркнула она.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в ТКГ в Минске.