также в разделеМир
Госдума РФ намерена оправдать ввод войск СССР в Афганистан 10
МИД РФ обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола 21
В Турции 74 человека получили пожизненное за попытку военного переворота 27
ЕС требует объяснений от Венгрии из-за политубежища экс-премьеру Македонии 22
Избран новый глава Интерпола 111
Жертвами теракта в Кабуле стали более 50 человек 45
Кремль обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола 107
Песков: В России де-юре нет частных военных компаний 35
Литва вслед за Украиной пригрозила покинуть Интерпол 34
Российские наемники пожаловались в международный суд на свое начальство 64
РФ достроила морскую часть «Турецкого потока» 34
Шторм затопил большинство популярных курортов Испании 37
Министры ЕС поддержали проект соглашения о Brexit 31
Трамп анонсировал громкие увольнения в Белом доме 39
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 80 человек 28
В НАТО осудили вмешательство РФ в выборы 45
Во Франции в ходе протестов из-за цен на бензин пострадали более 400 человек 31
По Болгарии прокатилась волна «бензиновых» протестов, не исключено вмешательство РФ 72

Почти две трети (61%) россиян считают, что президент России Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Таковы данные опроса российская социологическая служба «Левада-центр» опубликовала 22 ноября. Это максимальное значение за все время исследований, передает Радио Свобода.

Еще 22% опрошенных считают, что Путин ответственен «в определенной степени». 10% считают, что проблемы возникают из-за «нерадивых и коррумпированных чиновников», а не за Путина. 6% винят во всем «объективные обстоятельства».

Год назад о полной ответственности российского президента говорили 55% респондентов, еще 21% считали ответственность Путина частичной.

В то же время проголосовать за Путина на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, готовы 56% россиян, отмечают социологи. На выборах в марте 2018 действующий российский лидер набрал почти 77% голосов.

По итогам опроса «Левада-центра» в октябре выяснилось, что деятельность Путина как президента России не одобряет треть опрошенных россиян. При этом 41% респондентов уверены, что под руководством Путина «страна движется по неверному пути».

После аннексии украинского Крыма и из-за поддержки Москвы боевиков на Донбассе Россия находится под санкциями США, Евросоюза и других стран. Бюджет России сохраняет критическую зависимость от экспорта энергоносителей, рядовых россиян возмущают пенсионная реформа, усиление фискального давления и другие действия власти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги