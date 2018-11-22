Почти две трети (61%) россиян считают, что президент России Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Таковы данные опроса российская социологическая служба «Левада-центр» опубликовала 22 ноября. Это максимальное значение за все время исследований, передает Радио Свобода.

Еще 22% опрошенных считают, что Путин ответственен «в определенной степени». 10% считают, что проблемы возникают из-за «нерадивых и коррумпированных чиновников», а не за Путина. 6% винят во всем «объективные обстоятельства».

Год назад о полной ответственности российского президента говорили 55% респондентов, еще 21% считали ответственность Путина частичной.

В то же время проголосовать за Путина на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, готовы 56% россиян, отмечают социологи. На выборах в марте 2018 действующий российский лидер набрал почти 77% голосов.

По итогам опроса «Левада-центра» в октябре выяснилось, что деятельность Путина как президента России не одобряет треть опрошенных россиян. При этом 41% респондентов уверены, что под руководством Путина «страна движется по неверному пути».

После аннексии украинского Крыма и из-за поддержки Москвы боевиков на Донбассе Россия находится под санкциями США, Евросоюза и других стран. Бюджет России сохраняет критическую зависимость от экспорта энергоносителей, рядовых россиян возмущают пенсионная реформа, усиление фискального давления и другие действия власти.