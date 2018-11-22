В Киеве на вымогательстве за размещение кофе-машин в парке Партизанской славы задержан заместитель директора КП Управление зеленых насаждений Дарницкой РГА.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, он требовал и получил 12 тыс. гривен неправомерной выгоды.
За указанные средства заместитель директора обещал частному предпринимателю не препятствовать работе кофе-машин на территории парка Партизанской славы в Дарницком районе столицы.
Чиновника задержали накануне вечером в служебном кабинете сразу после получения им обусловленных средств.
Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК Украины, продолжается.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.
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