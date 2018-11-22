Вашингтон грубо вмешивался в выборы президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол), чтобы не допустить избрания на данную должность кандидата от России. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Предвыборный период сопровождался просто беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она была развернута, к сожалению, с подачи США против кандидата на эту должность от России», - сказала дипломат.

При этом, по ее словам, Вашингтон даже отошел от собственных принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международные организации и задействовал свое внешнеполитическое ведомство, тем самым открыто встав на путь недопущения избрания российского представителя. «По сути, давайте называть вещи своими именами, имело место грубое вмешательство во внутренние дела независимой международной организации, которая позиционирует себя как деполитизированное и сугубо профессиональное сообщество», - заявила Захарова.

Такие действия, подчеркнула она, недопустимы и наносят ущерб репутации и авторитету Интерпола. Дипломат при этом выразила признательность тем государствам, которые, «несмотря на откровенное давление, высказались в пользу профессионализма, опыта и компетентности российского представителя».

Напомним, в среду исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян был избран новым главой этой организации. Выборы состоялись на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае. Прежний руководитель организации Мэн Хунвэй подал в отставку в октябре после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции.

Группа американских сенаторов из обеих партий опубликовала в понедельник текст открытого письма президенту США Дональду Трампу, в котором просила его повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола, чтобы не дать россиянину Александру Прокопчуку стать новым главой организации.