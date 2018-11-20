В Кремле расценили как вмешательство в выборы обращение группы американских сенаторов к Дональду Трампу и членам Генассамблеи Интерпола с призывом выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на выборах главы организации.

Сенаторы сравнили идею избрания Прокопчука на эту должность с идеей «поставить лису во главе курятника», передает Интерфакс.

«Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации», - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«А как это еще оценить?» - задал он риторический вопрос, добавив, что «это наглядное проявление (вмешательства)».

На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков сказал: «Да, конечно».

Выборы нового главы Интерпола должны пройти 21 ноября.

Напомним, кроме Прокопчука на пост главы Интерпола претендует советник президента этой организации Ким Чонгчанг из Южной Кореи, ранее он занимал должность старшего вице-президента.

Возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.

Уроженец Украины Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент, он является вице-президентом Интерпола.

Украина рассмотрит возможность приостановления членства в Интерполе в случае избрания президентом организации представителя России.

Голосование состоится в Дубае в среду, 21 ноября.