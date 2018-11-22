В пятницу, 23 ноября, в Украину придет антициклон Constantin, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Это значит, что осадков не будет. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью -4-10 градусов, завтра днем ​​от 3 градусов мороза до 2 тепла», - написала она в Facebook.

В Киеве пятница будет сухой, облачной и холодной. Ночью в Киеве -4-6 градусов, днем ​​0-2 градуса мороза.

В субботу антициклон Constantin еще удержит сухую погоду.

А вот в воскресенье на западе, севере, включая Киев, в большинстве центральных областей и на Харьковщине пройдут дожди и мокрый снег.

Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью.