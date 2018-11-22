С 1 декабря 2018 года минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен. Об этом в эфире «Еспресо.TV» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает правительственный портал.

«С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен», - сказал он.

«Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», - уточнил вице-премьер-министр.

С 1 января 2019 года, по его словам, состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам. «Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан», - добавил Розенко.

Он также напомнил, что 1 марта 2019 состоится осовременивание пенсий для 10 млн пенсионеров. «Для более 10 млн граждан с 1 марта 2019 состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно», - подчеркнул вице-премьер-министр.