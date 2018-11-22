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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «нормандская встреча» пройдет на следующей неделе в Берлине. Об этом сообщает Укринформ.

«Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, - ред.) обсуждался в «нормандском формате» на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине», - сказал Климкин.

По его словам, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.

«Направление действий РФ заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке российский протекторат потом впихнуть в свободную демократическую европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивные переговоры, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине», - сказал Климкин. 

Во встречах «нормандского формата» принимают участие четыре страны - Украина, Германия, Франция и Россия.

 
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