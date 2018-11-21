также в разделеПолитика
Порошенко: «Укрпочта» не будет сокращать отделения 29
Четверо нардепов Ляшко голосовали в Раде, находясь в Одесской области 24
Гройсман просит парламент уволить Кутового 55
Премьер выдвинул Фриз в министры по делам ветеранов 55
Гройсман предложил Раде назначить Маркарову главой Минфина 55
Лещенко: Если оппозиционная Платформа пройдет в парламент, Медведчук будет претендовать на роль спикера 91
Нимченко: На местах граждане поняли шаг Рабиновича как хороший сигнал о том, что украинцы могут договариваться 56
Бродский начал агитационный тур партии «Регионы, вперед!» на свиноферме 165
Украина призвала реформировать Совбез ООН 53
Рада не смогла переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую 64
«Нацкорпус» не поддержал выдвижение в президенты Кошулинского 49
Порошенко поблагодарил главу Черкасской епархии УПЦ МП за мудрость 177
Порошенко заверил, что жители Смелы не будут переплачивать за тепло 60
Погребинский: Соцопросы свидетельствуют, что большинство граждан поддерживают мирный план Медведчука 111
Медведчук возмущен тарифным геноцидом, устроенным Гройсманом 73
Порошенко назначил нового главу Черкасской ОГА 33
«РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает Гриценко перестать спекулировать на теме Донбасса 66
Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности нардепа Березкина 35

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, брат которого работает на разведку РФ, настоящим патриотом Украины.

«Классно, что у нас в дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук.

Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете. К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальным родословной», - написал министр в Facebook.

Ранее газета «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Прокопчук Игорь Васильевич, который уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим родным братом кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука.

Александр Прокопчук – ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации. По данным украинских правоохранителей, он является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2568 грн.
24
Теги