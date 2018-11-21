Министр иностранных дел Павел Климкин назвал представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука, брат которого работает на разведку РФ, настоящим патриотом Украины.

«Классно, что у нас в дипломатической службе есть такие патриоты как Игорь Прокопчук.

Я никогда не понимал упреков на предмет того, что родственные связи являются каким-то образом мерилом порядочности. Важна личная позиция и вклад, преданность Украине и патриотизм. Игорь именно такой, вы это поймете. К сожалению, вокруг слишком много равнодушных и коррупционеров с идеальным родословной», - написал министр в Facebook.

Ранее газета «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники сообщило, что Прокопчук Игорь Васильевич, который уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим родным братом кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука.

Александр Прокопчук – ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации. По данным украинских правоохранителей, он является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.