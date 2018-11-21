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Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак рассказал о состоянии заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

«Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодания», - сказал омбудсмен журналистам в среду в Москве, сообщает российское информагентство ТАСС.

Крим.Реалии пытаются получить комментарий адвокат Сенцова Дмитрия Динзе. В конце октября он отмечал, что договариваться о поездке в Сенцова «недели через две» и состояние режиссера «понемногу стабилизируется».

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней.

При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.
ForUm

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