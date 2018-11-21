Жителям Украины в январе-октябре 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 1,164 млрд грн, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 857,6 млн грн, в сельской – 307,2 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ за 10 месяцев были назначены 3,865 млн семей. В городской местности субсидии назначены 2,63 млн семей, в сельской – 1,23 тыс. семей.

По сравнению с январем-октябрем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 52,6%. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличился на 57,8% – до 538,9 грн.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.