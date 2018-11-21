В результате мощного взрыва в столице Афганистана погибли более 50 человек. Об этом проинформировал представитель Министерства внутренних дел Афганистана, сообщает DW.

Взрыв прогремел во вторник, 20 ноября, во время религиозного мероприятия в здании в Кабуле, в котором проводятся свадебные церемонии.

По предварительным данным, взрывное устройство активировал террорист-смертник. На момент взрыва в помещении находилось несколько сотен человек.

По имеющимся сейчас данным, еще не менее 80 человек получили ранения в результате взрыва.

Пока ни одна из группировок или движений не взяла на себя ответственность за этот взрыв. На прошлой неделе нападающий-смертник взорвал себя возле толпы людей в центре Кабула, в результате чего погибли шесть человек.

Как сообщалось, в Афганистане все активнее выступает террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Исламисты обычно совершают нападения на мусульман-шиитов, которых они считают «отступниками». Поэтому, как правило, мишенью террористов становятся религиозные здания и мероприятия шиитов.

Кроме того, нередко нападения совершает и радикальное движение «Талибан», которое ведет борьбу с нынешним правительством Афганистана. Впрочем, мишенями талибов обычно становятся правительственные объекты и организации.

В результате вооруженного противостояния и частых терактов в Афганистане ежегодно гибнут тысячи мирных жителей.