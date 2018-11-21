также в разделеМир
Избран новый глава Интерпола 64
Кремль обвинил США во вмешательстве в выборы главы Интерпола 93
Песков: В России де-юре нет частных военных компаний 21
Литва вслед за Украиной пригрозила покинуть Интерпол 22
Российские наемники пожаловались в международный суд на свое начальство 55
РФ достроила морскую часть «Турецкого потока» 34
Шторм затопил большинство популярных курортов Испании 37
Министры ЕС поддержали проект соглашения о Brexit 31
Трамп анонсировал громкие увольнения в Белом доме 39
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 80 человек 27
В НАТО осудили вмешательство РФ в выборы 45
Во Франции в ходе протестов из-за цен на бензин пострадали более 400 человек 31
По Болгарии прокатилась волна «бензиновых» протестов, не исключено вмешательство РФ 72
Из-за пожаров в Калифорнии сократят оскаровскую церемонию 24
В США разбился истребитель времен Второй мировой войны 47
Во Франции – масштабные протесты против роста цен на топливо, есть погибший 39
Найдена пропавшая год назад аргентинская субмарина 118
Более тысячи человек пропали без вести из-за пожаров в Калифорнии 46

В результате мощного взрыва в столице Афганистана погибли более 50 человек. Об этом проинформировал представитель Министерства внутренних дел Афганистана, сообщает DW.

Взрыв прогремел во вторник, 20 ноября, во время религиозного мероприятия в здании в Кабуле, в котором проводятся свадебные церемонии.

По предварительным данным, взрывное устройство активировал террорист-смертник. На момент взрыва в помещении находилось несколько сотен человек.

По имеющимся сейчас данным, еще не менее 80 человек получили ранения в результате взрыва.

Пока ни одна из группировок или движений не взяла на себя ответственность за этот взрыв. На прошлой неделе нападающий-смертник взорвал себя возле толпы людей в центре Кабула, в результате чего погибли шесть человек.

Как сообщалось, в Афганистане все активнее выступает террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Исламисты обычно совершают нападения на мусульман-шиитов, которых они считают «отступниками». Поэтому, как правило, мишенью террористов становятся религиозные здания и мероприятия шиитов.

Кроме того, нередко нападения совершает и радикальное движение «Талибан», которое ведет борьбу с нынешним правительством Афганистана. Впрочем, мишенями талибов обычно становятся правительственные объекты и организации.

В результате вооруженного противостояния и частых терактов в Афганистане ежегодно гибнут тысячи мирных жителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги